H&M ликвидирует свою основную компанию в РФ до 5 июня. Она подала новое заявление на ликвидацию своего основного юрлица в России — дочернего ООО «Эйч Энд Эм».
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H&M ликвидирует свою основную компанию в РФ до 5 июня. Она подала новое заявление на ликвидацию своего основного юрлица в России — дочернего ООО «Эйч Энд Эм».