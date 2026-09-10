В Луизиане готовят атомный комплекс на 1 ГВт: проект Amberjack перешёл к техническим и экологическим исследованиям

ONE Nuclear получила контроль над площадкой и начала подготовку к лицензированию Компания ONE Nuclear переводит Project Amberjack в Луизиане на следующий этап разработки — компания приступает к техническим, геологическим и экологическим исследованиям площадки для строительства многоблочного атомного комплекса мощностью до 1 ГВт.
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