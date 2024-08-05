Главы МИД России и Египта обсудили прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта

Москва, 4 августа /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Арабской Республики Египет Бадр Абдель Аты в воскресенье провели телефонный разговор и обсудили прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта.