Главы МИД России и Египта обсудили прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта

Москва, 4 августа /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Арабской Республики Египет Бадр Абдель Аты в воскресенье провели телефонный разговор и обсудили прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта.
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