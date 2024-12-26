Суд обязл вернуть владельцу снятую с аукциона Sotheby's картину

Хамовнический суд города Москвы вынес решение в пользу истца, обязав компанию Alexsis Ashot Ltd. вернуть владельцу картину XVI века «Широкий горный пейзаж с литейной мастерской», которая была снята с торгов аукционного дома Sotheby’s из-за подозрений в краже, передает ТАСС.