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Суд обязл вернуть владельцу снятую с аукциона Sotheby's картину

Суд обязл вернуть владельцу снятую с аукциона Sotheby's картину

Хамовнический суд города Москвы вынес решение в пользу истца, обязав компанию Alexsis Ashot Ltd. вернуть владельцу картину XVI века «Широкий горный пейзаж с литейной мастерской», которая была снята с торгов аукционного дома Sotheby’s из-за подозрений в краже, передает ТАСС.

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