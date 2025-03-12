Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в Telegram-канале 12 марта уточнил суть заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, отметившей, что Трамп поставил Зеленского на место, учитывая заявленную готовность киевского режима объявить 30-дневное прекращение огня после переговоров в Саудовской Аравии.