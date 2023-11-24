Азиатские рынки укрепили тренд «санта-ралли» в четверг

Основные биржи Азии продолжили рост среды в четверг, под действием сезонного фактора. Как правило, в конце года начинается «санта-ралли», когда крупные фонды и частные лица, вкладывают полученную прибыль в акции с расчетом на долгосрочное удержание.
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