Шуйский «фитнес», русская Америка и вятские динозавры: четыре идеи путешествий на новогодние каникулы

Когда отгремели праздничные залпы шампанского, а оливье кончился, возникает вопрос: чем заняться в оставшиеся выходные? Куда отправиться за порцией новогодней сказки и рождественского чуда — в материале RT.
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