Карлсон и Мэсси потребовали от Трампа запретить РНК-вакцины

Такер Карлсон, Томас Мэсси и 150 общественных деятелей США попросили президента Трампа запретить РНК-вакцины, грозя политическими последствиями.
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