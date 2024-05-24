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"Передал президенту некую папку с документами": Пригожин мог быть причастен к "чисткам" в МО – источник

"Передал президенту некую папку с документами": Пригожин мог быть причастен к "чисткам" в МО – источник

В связи с очередным арестом высокопоставленного генерала из министерства обороны России, появилась новая версия, которая проливает свет на происходящее – ещё при жизни Пригожин мог быть причастен к современным "чисткам" в ведомстве.

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Комментарии
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Юрий анин
Везде  бы такую чистку провести...зажирели...
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16 час.
Александр Лагуткин
За эту правду  и убили.  Воровать мешал. После убийства Пригожина Иванов отдал снабжение армии продовольствием человеку, который вообще живет в Лондоне. Фактически врагам.  Естественно за солидный откат.   Ещё одна причина для воров убить Пригожина и разогнать Вагнер.  Победа России этим сволочам с лампасами не нужна.  У них счета на Кипре и виллы на Лазурном берегу.
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14 час.

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