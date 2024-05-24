"Передал президенту некую папку с документами": Пригожин мог быть причастен к "чисткам" в МО – источник

Александр Лагуткин

За эту правду и убили. Воровать мешал. После убийства Пригожина Иванов отдал снабжение армии продовольствием человеку, который вообще живет в Лондоне. Фактически врагам. Естественно за солидный откат. Ещё одна причина для воров убить Пригожина и разогнать Вагнер. Победа России этим сволочам с лампасами не нужна. У них счета на Кипре и виллы на Лазурном берегу.