"Передал президенту некую папку с документами": Пригожин мог быть причастен к "чисткам" в МО – источник

В связи с очередным арестом высокопоставленного генерала из министерства обороны России, появилась новая версия, которая проливает свет на происходящее – ещё при жизни Пригожин мог быть причастен к современным "чисткам" в ведомстве.
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