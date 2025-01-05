«Текущий сезон в МБА самый трудный для меня, но это интересно». Василий Карасев прокомментировал сложное положение своей команды

Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги ВТБ с результатом 5-17. Одним из положительных моментов сезона стал прогресс тяжелого форварда Андрея Зубкова, который входит в Топ-5 по эффективности и Топ-10 по результативности.