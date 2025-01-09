Штурмовики ВС РФ прорвались к важной трассе Покровск – Константиновка в ДНР

На Донбассе идут ожесточенные бои. Стало известно, что к вечеру 8 января штурмовые подразделения ВС РФ, преодолев оборону украинских сил, прорвались к важной трассе Н-32 Покровск – Константиновка, выйдя к развязке на пересечении с автодорогой С-050905 в ДНР.