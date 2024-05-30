Более 1,3 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в Пензенской области

На прошлой неделе, с 20 по 26 мая, в регионе зафиксировано 1 326 случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, что свидетельствует о увеличении заболеваемости на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей.
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