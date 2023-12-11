Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что те, кто руководит руководителем киевского режима Владимиром Зеленским, заставят его вступить в переговорный процесс относительно планов примирения в январском периоде на территории Давоса.
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