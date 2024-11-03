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Царьград

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Новый транспортный налог приведет к росту цен на продукты в Свердловской области

Новый транспортный налог приведет к росту цен на продукты в Свердловской области

Увеличение расходов на перевозки непременно включат в стоимость товаров.Новый транспортный налог приведет к росту цен на продукты в Свердловской области.

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