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Царьград

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Financial Times: Украина потеряет $8 млрд из-за проблем с экспортом зерна

Financial Times: Украина потеряет $8 млрд из-за проблем с экспортом зерна

Financial Times сообщает о потенциальных потерях Украины в размере 8 миллиардов долларов из-за закрытых портов.

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