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Жесточайший ответ Путина. Первое предупреждение. Три области превратили в морг. Убиты десятки офицеров

Жесточайший ответ Путина. Первое предупреждение. Три области превратили в морг. Убиты десятки офицеров

Бескомпромиссный ответ последовал незамедлительно. Первое предостережение озвучено: три региона столкнулись с перегрузкой моргов, ракетные удары достигли ставки верховного командования, десятки офицеров из Германии ликвидированы, истребители F-16 выведены из строя.

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