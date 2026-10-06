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Членство второго сорта: как Украину готовы принять в ЕС

Членство второго сорта: как Украину готовы принять в ЕС

ЕС готов принимать к себе новых членов, включая Украину, по ускоренной процедуре, но с условием: их полномочия будут ограничены.

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