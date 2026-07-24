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Царьград

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Таможня Домодедово предотвратила контрабанду ЛСД из Дубая

Таможня Домодедово предотвратила контрабанду ЛСД из Дубая

В аэропорту Домодедово задержали 45-летнего иностранца с контрабандой наркотиков из Дубая. Таможня изъяла ЛСД и MDMB (N)-2201.

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