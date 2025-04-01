БлокнотРУ Любопытные новости пришли из Сирии. Напомним: там в декабре 2024 года власть захватила группировка ХТШ*, корнями уходящая еще в «Аль-Каиду»* и ИГИЛ*.
Сирийские исламисты запретили никабы: а в России можно
Комментарии
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Юрий Белов
НАРОДНЫЕ (?) депутаты - вы НАРОД то слышите ?! И что на улицах творится - видите ?! Или из служебных машин и высоких особняков - не слыхать-не видать ни *уя ?!
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10 час.
Вадим Кузнецов
Думаю, скоро в общеобразовательных школах России появится новый обязательный предмет - изучение Корана. Иншалла, в натуре!
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9 час.
ВН
Владимир Никитин
Помидоры у нас по-этому вечнозелёные...
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7 час.
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