Лауреат «Грэмми» заявил, что готов защищать Россию с оружием в руках в зоне СВО

Дирижёр Юрий Башмет высказал свои взгляды на защиту Родины.71-летний русский дирижёр, лауреат Госпремии СССР, четырёх Госпремий России и премии «Грэмми» Юрий Башмет заявил о готовности воевать с оружием в зоне специальной военной операции.