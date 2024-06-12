«Мама может быть спокойна»: сын Гришаевой показал фото из ЗАГСа

Наследник артистки рассекретил свой роман.Нонна Гришаева дважды становилась матерью. Популярная артистка старается держать своих наследников вдалеке от внимания поклонников, но не так давно ее младший сын Илья удивил публику, поделившись снимком из ЗАГСа.
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