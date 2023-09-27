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В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства

В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства

Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение предоставить гуманитарную помощь образовательным учреждениям Донецкой Народной Республики в рамках совместного пакета Союзного государства.

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