Во Франции на праймериз левых сил победил Рафаэль Глюксманн

Во Франции на первичных выборах (праймериз) социал-демократических левых сил, определявших кандидата на участие в президентских выборах 2027 года, победил евродепутат, лидер партии «Общественная трибуна» и внук советского разведчика Рафаэль Глюксманн.
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