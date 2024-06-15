«Лирику дай мне быстро!»

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мигранты-наркоманы решили ограбить аптеку в Ростове, но получили жесткий отпор.https://vk.com/video757246494_456241119Двое грабителей сломали служебную дверь и требовали дать им наркосодержащие препараты.

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