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Вспомнили жёсткое предупреждение Путина: После удара по детскому саду в Белгороде, слово взял Ганчев: "Харьков и область будут освобождены"

Вспомнили жёсткое предупреждение Путина: После удара по детскому саду в Белгороде, слово взял Ганчев: "Харьков и область будут освобождены"

ВСУ продолжают наносить массированные ракетные удары по Белгороду и области. 2 августа снаряд попал в детский садик.

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