Раскрыт гонорар доставлявшего посылки со взрывчаткой офицерам МО России украинца

Служба безопасности Украины пообещала выплатить по 1 тысячи рублей жителю Киева Вадиму Чалому за каждую попытку достивать посылку с почти 900 граммами взрывчатого вещества для трех высокопоставленных офицеров Минобороны России (МО РФ).
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