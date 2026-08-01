Расходы Украины в 2026 году выросли до $176,8 млрд, достигнув 80% ВВП страны

Общий объем расходов Украины в 2026 году по состоянию на июль оценивается в $176,8 млрд. Это примерно на 60 млрд долларов превышает показатели, заложенные при формировании государственного бюджета в конце 2025 года.
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