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Расходы Украины в 2026 году выросли до $176,8 млрд, достигнув 80% ВВП страны

Расходы Украины в 2026 году выросли до $176,8 млрд, достигнув 80% ВВП страны

Общий объем расходов Украины в 2026 году по состоянию на июль оценивается в $176,8 млрд. Это примерно на 60 млрд долларов превышает показатели, заложенные при формировании государственного бюджета в конце 2025 года.

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