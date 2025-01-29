Театр абсурда
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Театр абсурда

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МИГРАНТЫ. 10 ЛЕТ ДО ПРАВА НА ПОГОНЫ - МНОГО ИЛИ МАЛО?

МИГРАНТЫ. 10 ЛЕТ ДО ПРАВА НА ПОГОНЫ - МНОГО ИЛИ МАЛО?

ДМИТРИЙ РОМАШОВ В Государственную Думу РФ партией "Справедливая Россия" внесён законопроект, предлагающий для "новых граждан РФ", желающих поступить на службу в МВД РФ, 10-летний "ценз оседлости".

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Комментарии
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Юрий Горемыкин
Нужны действенные государственные решения мигрантского вопроса...попытки как то успокоить возмущение и протест народа России бесперспективны.... Мигрантов, их семьи нужно всеми способами , прежде всего экономическим путем ВЫЖИМАТЬ из России обратно на родину. Все госуслуги : обращение в женскую или детскую консультацию,роддом, поликлинику или больницу, содержание в детском саду, обучение русскому языку в подготовительных классах и последующее в школе, гимназии, техникуме, колледже, ВУЗе для мигрантов ,ОЧЕНЬ ВАЖНО в том числе для тех мигрантов которые правдами и неправдами изловчились получить российские паспорта, должно быть только на полной платной основе, нельзя выплачивать мигрантам и членам их семей ни каких российских госвыплат- маткапитал, пенсии, пособия многодетным , льготная ипотека и всё такое прочее. Родившиеся у мигрантов на территории России дети свидетельства о рождении должны получать в Посольстве своей страны, там же в своём Посольстве достигнувшие возраста получения паспортов должны получать гражданство и паспорта своей страны.Мигранты не могут быть приняты на работу в органы Управления, В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД, прокуратуры, суда, в учреждения здравоохранения, образования,на предприятия производства лекарств и медпрепаратов, в любую форму торговли, транспортного обслуживания населения. Допущенные явные ошибки в миграционной политике пора исправлять......Нам конечно нужно увеличение населения страны, но ни в коем случае за счет раздачи российского гражданства мигрантам и тем более членам их семей. Нельзя заменять граждан России мигрантами. Мигрантов необходимо ВЫЖИМАТЬ из России!!! А диаспоры разогнать и запретить их любую деятельность.
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11 час.
Н
Николай
Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, этот срок нужен и для них!!!
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5 час.
Alex Nемо
Дополнить этот закон словами: &quot; и отслужившими по контракту не менее 3-х лет в ВС РФ качестве рядовых.&quot;
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5 час.
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