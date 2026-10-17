Деревянная лодка против океанского корабля: почему конфликт Киева и Вашингтона стал необратимым? Что изменится, если Украина останется без разведданных и Starlink? Почему ракеты для Patriot закончились именно после ссоры с Вашингтоном? Смена фигуры без смены системы: почему исчезновение одного человека не изменит курс Киева? Яков Кедми – эксперт, бывший израильский государственный деятель, диплома… Читать далее: https://govorit.
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