ЧС в Крыму: новая атака, перебои со светом, аномальная жара, бензин

Крым в ночь на 5 августа вновь отбивал атаку беспилотников ВСУ. На полуострове объявляли воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту временно ограничивали, сохраняются перебои с электроснабжением, а жителей предупредили об аномальной жаре.