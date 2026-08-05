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Аргументы и Факты

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ЧС в Крыму: новая атака, перебои со светом, аномальная жара, бензин

ЧС в Крыму: новая атака, перебои со светом, аномальная жара, бензин

Крым в ночь на 5 августа вновь отбивал атаку беспилотников ВСУ. На полуострове объявляли воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту временно ограничивали, сохраняются перебои с электроснабжением, а жителей предупредили об аномальной жаре.

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