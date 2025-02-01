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В ПМР из-за энергокризиса в два раза снизили тарифы на интернет и телевидение

В ПМР из-за энергокризиса в два раза снизили тарифы на интернет и телевидение

В ответ на масштабные перебои с электроснабжением, вызванные энергетическим кризисом, приднестровский телекоммуникационный оператор "Интерднестрком" снизил вдвое стоимость услуг домашнего интернета и цифрового телевидения для всех абонентов.

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