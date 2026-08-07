Трём категориям пенсионеров пересчитают выплаты

Сразу трём категориям пенсионеров в сентябре пересчитают выплаты. Как рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин, речь идёт о тех, кому в августе исполнилось 80 лет, гражданах, которым впервые установили первую группу инвалидности, и пенсионерах, завершивших трудовую деятельность.