Что нужно было делать Украине

У хохложопых кроме ненависти ничего не осталось, но это их проблемы.

W

Walery

Хохлы цэ уже как бы европейцы, отправились за "бесплатным" сыром в Европу и по не осторожности и глупости потеряли все что имели. Пусть и далее продолжают скакать - на это много ума не надо и даже тот, что есть, растрясут.