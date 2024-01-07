Царьград Во Франции неизвестный художник продолжает издеваться над Зеленским. Говорят, что самые лучшие силы и умы полиции брошены на поимку анонимного художника.
Что нужно было делать Украине
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
У хохложопых кроме ненависти ничего не осталось, но это их проблемы.
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3 час.
W
Walery
Хохлы цэ уже как бы европейцы, отправились за "бесплатным" сыром в Европу и по не осторожности и глупости потеряли все что имели. Пусть и далее продолжают скакать - на это много ума не надо и даже тот, что есть, растрясут.
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2 час.
леонид рыбаков
у них нет такого чувства
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30 мин.
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