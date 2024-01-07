Медвежий угол
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Медвежий угол

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Что нужно было делать Украине

Что нужно было делать Украине

Царьград Во Франции неизвестный художник продолжает издеваться над Зеленским. Говорят, что самые лучшие силы и умы полиции брошены на поимку анонимного художника.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
У хохложопых кроме ненависти ничего не осталось, но это их проблемы.
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3 час.
W
Walery
Хохлы цэ уже как бы европейцы, отправились за &quot;бесплатным&quot; сыром в Европу и по не осторожности и глупости потеряли все что имели. Пусть и далее продолжают скакать - на это много ума не надо и даже тот, что есть, растрясут.
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2 час.
леонид рыбаков
у них нет такого  чувства
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30 мин.

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