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Военное обозрение

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Российские корабли смогут «видеть» украинские безэкипажные катера, управляемые Starlink

Российские корабли смогут «видеть» украинские безэкипажные катера, управляемые Starlink

Комплекс способен засекать даже незначительные сигналы от системы космической связи.

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