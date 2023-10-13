Прокуратура проверит школы Салехарда из-за жалоб родителей на реформу образования

Прокуратура проверит школы Салехарда после публикации агентства «Новый День». Надзорная инстанция изучит жалобы родителей, которые заявили о тесноте и неудобствах в школах после перевода детей из «канадки» в другие учебные заведения.
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