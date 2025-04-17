В Госдуме рассказали, что будет с YouTube

Вопрос о блокировке или отключении YouTube в России в настоящее время не стоит, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике и федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин .
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