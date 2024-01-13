Женщины на переднем крае войны на Донбассе Ольга ВайленкоВ последние годы вопросы мобилизации и рекрутинга военнослужащих на территории Украины стали предметом обсуждения на международном уровне.
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