Мосгорсуд отпустил из СИЗО обвиняемых в хищении топ-менеджеров завода "Телта"

Московский городской суд изменил меру пресечения для заместителя генерального директора пермского завода "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной, обвиняемых в хищении 33 млн рублей при исполнении контракта с Минобороны РФ.
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