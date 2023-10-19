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Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологии и ряда редких заболеваний

Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологии и ряда редких заболеваний

Предприятия фармкластера будут производить 128 лекарственных препаратов Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о новом производстве препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний, которое будет создано в столице.

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