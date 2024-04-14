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Полянский: на Ближнем Востоке может начаться новый острейший кризис

Полянский: на Ближнем Востоке может начаться новый острейший кризис

Из-за обострения отношений Ирана и Израиля на Ближнем Востоке может начаться новый кризис. С таким прогнозом в Telegram-канале выступил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

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