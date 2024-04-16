Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на залипающую педаль газа, компания замедляет в...

Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на залипающую педаль газа, компания замедляет выдачу пикапов клиентам из-за дефектаЭлектрический пикап Tesla Cybertruck присутствует на рынке не так давно, чтобы попадать под отзывную кампанию, но распространяемая среди немногочисленных владельцев информация указывает на наличие одного опасного дефекта: некоторые машины произвольно ускоряются, поскольку педаль акселератора заклинивает в максимальном положении.