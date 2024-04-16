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Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на залипающую педаль газа, компания замедляет в...

Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на залипающую педаль газа, компания замедляет в...

Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на залипающую педаль газа, компания замедляет выдачу пикапов клиентам из-за дефектаЭлектрический пикап Tesla Cybertruck присутствует на рынке не так давно, чтобы попадать под отзывную кампанию, но распространяемая среди немногочисленных владельцев информация указывает на наличие одного опасного дефекта: некоторые машины произвольно ускоряются, поскольку педаль акселератора заклинивает в максимальном положении.

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