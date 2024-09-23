Ferra: В iPhone 16 есть неремонтопригодная клавиша

Заднюю панель у новой модели iPhone, шестнадцатой по счету, стало действительно сложно снять. Помимо этого, мнение экспертов привлек новый «язычок» у аккумулятора у устройства из новой линейки, а саму батарею стало тяжелее обнаружить, в сравнении с линией предыдущего года.
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