Невыученные уроки истории. Создание монстра

В советской историографии роль личности в истории воспринималась всегда с большим скепсисом. Тогда всё больше рассказывали про движущие силы, про верхи, которые уже чего-то не могут, и низы, которые давно ничего не хотят.
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