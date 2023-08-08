Новости - только актуальноеПолитикаПодписаться«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»5 августа израильтянка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександрРедкий тувинец знает кто такая Нарусова.Ответить13 час.Владимир НелюбинНе удачная шутка...эту бездарную маманьку плеткой из СФ выгнать....Ответить2 час.Борис КокинОсенью она скажет что передумала, кто ж ещё тувинцев в Испании представлять будет, а вообще редкостная мразота.Ответить2 час.
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