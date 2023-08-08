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«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»

«Сенатор Нарусова добровольно-принудительно уходит из СФ осенью»

5 августа израильтянка Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье.

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Комментарии
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Александр
Редкий тувинец знает кто такая Нарусова.
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13 час.
Владимир Нелюбин
Не удачная шутка...эту бездарную маманьку плеткой из СФ выгнать....
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2 час.
Борис Кокин
Осенью она скажет что передумала, кто ж ещё тувинцев в Испании представлять будет, а вообще редкостная мразота.
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2 час.

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