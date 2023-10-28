С сегодняшнего дня на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация: что это такое

Теперь, кроме логина и пароля для входа на портал потребуется дополнительный способ подтверждения.С сегодняшнего дня в целях безопасности на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация, теперь, кроме логина и пароля для входа на портал потребуется дополнительный способ подтверждения, сообщает тг-канал Новости Минцифры.
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