С сегодняшнего дня на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация: что это такое

Теперь, кроме логина и пароля для входа на портал потребуется дополнительный способ подтверждения.С сегодняшнего дня в целях безопасности на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация, теперь, кроме логина и пароля для входа на портал потребуется дополнительный способ подтверждения, сообщает тг-канал Новости Минцифры.