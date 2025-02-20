"Известия": в конструкции высокоскоростных лифтов обнаружили опасные недоработки

В конструкции высокоскоростных лифтов и российского, и зарубежного производства найдены опасные недоработки, которые могут привести к падению, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение технического эксперта Национального лифтового союза (НЛС) Алексея Зоточкина.