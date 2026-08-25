Тарасова — о солидарности зарубежных фигуристов с Лазаревым: беды идут из кабинетов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о реакции соперников фигуриста Льва Лазарева, которые убрали свои флаги на юниорском этапе Гран-при в Китае, чтобы сделать совместное фото с россиянином.
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