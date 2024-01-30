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“Какое лекарство способно помочь прыгнуть четверной тулуп?” – Медведева вступилась за Валиеву

“Какое лекарство способно помочь прыгнуть четверной тулуп?” – Медведева вступилась за Валиеву

Расследование по делу о допинге Камилы Валиевой завершено. Спустя два года после Олимпиады в Пекине, Верховный арбитражный суд (CAS) официально лишил нашу выдающуюся спортсменку золотой медали, а также наказал ее запретом на тренировки и участие в соревнованиях и шоу.

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