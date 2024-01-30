“Какое лекарство способно помочь прыгнуть четверной тулуп?” – Медведева вступилась за Валиеву

Расследование по делу о допинге Камилы Валиевой завершено. Спустя два года после Олимпиады в Пекине, Верховный арбитражный суд (CAS) официально лишил нашу выдающуюся спортсменку золотой медали, а также наказал ее запретом на тренировки и участие в соревнованиях и шоу.