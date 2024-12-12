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Рязанские новости

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ТОП-100 влиятельных людей Рязанской области – 2024: Михаил Агапкин место №65

ТОП-100 влиятельных людей Рязанской области – 2024: Михаил Агапкин место №65

«Рязанские новости» продолжают публиковать рейтинг самых влиятельных людей региона. Ежедневно до Нового года мы будем с конца оглашать список людей, которые, по мнению экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в Рязанской области.

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