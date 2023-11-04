МЧС России участвует в выставки-форуме «Россия»

На выставочном пространстве МЧС России на территории ВДНХ гости смогут увидеть лучшие образцы спецтехники министерства, раритетные модели авто, защитные костюмы, средства спасения, боевую одежду пожарных и многое другое.
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